张东刚：坚信中国经济光明，推动高质量发展

张东刚（中评社 马一鸣摄） 中评社北京4月1日电（实习记者 蒋婷）2024年3月31日，由中国人民大学主办，中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）承办，美国丹佛大学美中合作中心、俄罗斯自由经济协会、加拿大曼尼托巴大学地缘政治经济研究小组、印度中国经济文化促进会合办的五国合作智库报告发布暨国际研讨会在北京成功召开。会上发布由中国人民大学重阳金融研究院与美国、俄罗斯、加拿大、印度等国智库学者合作撰写的《大国复利：中国高质量发展与2035年趋势畅想》研究报告，获得广泛关注。



中国人民大学党委书记张东刚在致辞中谈到，中共二十大报告中提出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”发展是解决中国一切问题的基础和关键，是中国共产党执政兴国的第一要务。习近平主席关于高质量发展的重要论述，系统回答了新时代新征程我国经济“怎么看、怎么干、干什么”等一系列重大理论和实践问题，进一步丰富和发展了习近平经济思想，既是对我国经济发展规律的深刻认识和高度总结，更是新时代做好经济工作的行动指南，我们必须深刻理解、准确把握、认真贯彻。



张东刚也提到，要警惕中国经济的话语陷阱。一些西方政客和机构臆造“中国见顶论”、唱衰中国经济发展前景，这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。正如习主席所说，中国经济过去没有因为“中国崩溃论”而崩溃，现在也不会因为“中国见顶论”而见顶。习主席的重要论断为我们唱响中国经济光明论，持续推动高质量发展，持续推进中国式现代化指明了前进方向。

