朱光耀：中国要加快发展新质生产力

朱光耀（中评社 蒋婷摄） 中评社北京4月1日电（实习记者 蒋婷）2024年3月31日，由中国人民大学主办，中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）承办，美国丹佛大学美中合作中心、俄罗斯自由经济协会、加拿大曼尼托巴大学地缘政治经济研究小组、印度中国经济文化促进会合办的五国合作智库报告发布暨国际研讨会在北京成功召开。会上发布由中国人民大学重阳金融研究院与美国、俄罗斯、加拿大、印度等国智库学者合作撰写的《大国复利：中国高质量发展与 2035 年趋势畅想》研究报告，获得广泛关注。



中国财政部原副部长朱光耀在特别演讲中提到，2024年是第十四个五年计划的关键一年。2020年10月，在习近平总书记的亲自主持下，中国共产党第十九届五中全会通过了两个重要的政策文件：一个政策文件就是《第十四个经济社会发展规划》；第二个重要文件就是《2035年远景发展目标》的政策文件，2035年远景发展政策目标它的核心要义就是要把中国在那个时候基本实现社会主义现代化。



朱光耀也提到，2035年基本实现现代化就要加快发展新质生产力。人类进入第四次产业革命，我国第一次站在世界产业革命中的第一梯队，2023年中国可再生能源装机总量首次超过了传统能源，光伏设备在全球市场约占80%，风电设备在全球市场占50%以上，电动汽车占60%以上。无论从人工智能还是从绿色经济发展来看，中国都位居世界前列。



朱光耀说，在目前人工智能时代，大国政策沟通非常重要。这就是中美在10月旧金山会议达成一系列共识中，包括人工智能工作小组。对大国而言要相互尊重，和平共处，互利共赢，同时要全世界共同努力维护和平和发展，造福大家。