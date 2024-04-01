中评关注：民进党天天甲级动员　未必有用

民进党“立法院”党团对绿委天天发出甲级动员令。（中评社 资料照） 中评社台北4月1日电（记者 黄筱筠）新“国会”三党不过半，常常发展出新变局，除了日前首次发生“立法院长”韩国瑜唱名3次，“立委”都不在场的窘况，民进党“立法院”党团竟发出天天“甲级动员令”，不仅让绿委们处于紧绷状态外，也让议事攻防朝向高度激化，最主要应是为了让选民看到民进党有在做事，但是否有实际作用，恐怕不见得。



面对朝野对立升温，民进党“立法院”党团日前修正内规将“天天甲动”，民进党“立院”党团总召柯建铭受访时指出，民进党团必须对民进党、台湾负责。



柯建铭的话透露出民进党在“国会”不再过半的无力感，过去民进党在“立法院”过半席次，“立法院长”也是“自己人”，议程要怎走，几乎是民进党说了算。



但现在民进党席次没有过半，又面对中国国民党与台湾民众党在多项法案上合作，上次又发生了韩国瑜唱名3次，多位绿委不在议场，等同于自我放弃质询权，过程中就算绿委再怎么强调，韩国瑜不能剥夺“立委”质询权，但绿委们当时唱名不在场的印象，加上事后不断批韩，让许多民众认为民进党表现太差，质询迟到还要骂人。



这样的印象是会持续累积加深民众印象，若未来蓝白在重要法案审议，或是表决过程中采取合作态度，过半席次很可能让蓝白想要的法案都通过，这很可能会让绿营支持者对民进党的无作为感到不耐，首次考验就是对于民进党2026县市长选举会有影响。



民进党现在祭出天天动员令，就是想告诉支持者民进党有在努力，但其实天天发出甲级动员令，也不代表有做事情。目前委员会不见得都在审议重要法案，许多仍在进行首长专题报告等质询，绿委天天甲级动员被绑在“立法院”，能影响的议事程序与重要法案有限，反而减少选民服务时间，过犹不及。



上周五民进党针对国民党与民众党提出的暂缓电价调整相关决议，蓝白阵营提出提案径付二读，民进党提出进入党团协商，冷冻期1个月，等于4月1日电价涨定了。民进党刻意提出朝野协商，面对冷冻期1个月，无法阻挡4月电价调涨的事实，这样“与民为敌”的作为，选民还是会对民进党感到不满。因此，要让选民看到民进党做事，并非靠“立法院”党团天天甲级动员，而是要与人民站在一起。