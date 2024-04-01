李稻葵：中国经济内生增长有两大动力

（中评社 蒋婷摄） 中评社北京4月1日电（实习记者 蒋婷）2024年，中国经济发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存。针对一些国际舆论对中国经济预期的偏差，中国人民大学及其新型智库重阳研究院对外客观阐述当前的中国发展状况，撰写《大国复利：中国高质量发展与2035年趋势畅想——五国合作智库报告》研究报告，并于3月31日下午举办发布会暨国际研讨会，邀请中外知名专家对此进行探讨。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵提到，报告希望解决的核心问题是——中国经济还行不行？中国经济是不是到此见顶了？针对报告的十个畅想，相信绝大部分都会实现，甚至可以被现实所超越，包括有一些经济学基础理论也能支持该报告的构想。



李稻葵指出经济学与复利（Compound interest）类似的概念，90年代保罗·罗默（Paul M.Romer）教授提出的“内生增长”理论。“内生增长”（Endogenous growth）指的是经济发展水平比较高的国家，创新速度会越来越快，生产效率提高越来越快而不是靠规模增长。



李稻葵说，在中国内生增长理论可以得到体现，一是中国产业链非常得完备。从0到1的技术我们不一定有，但1到100万中国发展得很快。中国产业链非常完备，产业规模到一定时候，边际成本越来越低，扩张就很容易。二是中国工程师多，创新速度快。

李稻葵还表示，美国虽然可以做到从无到有，但不意味着所有国家都必须沿着从无到有的路径发展。我们1到100万做得快，恰恰证明了相互合作的必要性。我们从无到有的技术目前还在学习，但中国规模大，扩张快，这就是内生增长加上规模效应：“大国复利”中国经济发展。

