中评关注：马访陆 国民党拉开距离对吗？

马英九4月1日起率团访陆。（中评社 资料照） 中评社台北4月1日电（记者 杨腾凯）马英九1日起率团访问中国大陆，成为万众瞩目的两岸大事，中国国民党不论党中央或“立法院”党团，虽然都有表达支持的态度，但力道并没有太强，依旧与马保持些微距离。马英九访陆带起的效应，值得国民党细心观察，与马拉太远，或许不见得是蓝军最正确的选择。



马英九将率领“大九学堂”青年学子于4月1日至11日赴广东、陕西与北京参访中华文化历史景点与企业，并出席祭黄帝陵大典。这是继去年3月马英九率大九学堂学子访问大陆后，马第二度访陆。随行成员包括马英九基金会执行长萧旭岑、政治大学荣誉教授邱坤玄等。



针对马英九访问大陆，国民党中央在3月27日的中常会表态支持，但当日主持常会的是副主席夏立言，党主席朱立伦当天请假，由夏立言代为表态挺马，虽然态度是有了，但比起主席亲自上场宣示，还是让人觉得有些许不足，是否有意保持距离？



至于国民党“立法院”党团，则是在3月28日召开记者会宣示挺马立场，但当天出席记者会的蓝委仅书记长洪孟楷以及副书记长罗智强、徐巧芯。国民党全党有52席“立委”，扣掉正副院长韩国瑜、江启臣也还有50席，人数其实很多，先前几场记者会也经常发生蓝委坐满场的状况，结果挺马记者会出席人数却相当有限，让人格外好奇蓝委们对马访陆心里真实的态度。

