张立群答中评：中国要为世界经济注增量因素

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群（中评社 马一鸣摄） 中评社北京4月1日电（实习记者 马一鸣）3月31日，《大国复利：中国高质量发展与 2035 年趋势畅想》五国合作智库报告发布暨国际研讨会在北京举办。此次会议由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办，美国丹佛大学美中合作中心、俄罗斯自由经济协会、加拿大曼尼托巴大学地缘政治经济研究小组、印度中国经济文化促进会合作举办。来自中国、美国、俄罗斯、英国、加拿大、巴西、印度等国的近二十位中外专家学者，以及十余个国家的驻华使领馆代表齐聚中国人民大学，共议中国经济发展前景。



与会学者、国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群回答中评社记者提问时表示，在当前的世界形势下，中国对内需要深化改革，提升市场配置资源效率，对外需要促进经济的内循环和外循环良性互动，为世界经济注入更多增量因素。



中评社记者提问到，当前世界地缘政治冲突加剧，全球产业链供应链价值链加速重构，这对于中国经济的高质量发展产生了巨大的影响和许多挑战，您认为中国应该如何去应对这些挑战？



张立群回答道，对内来看，中国的高质量发展要基于自身的发展条件，要克服需求收缩，使宏观经济总量失衡这个问题得到解决。另外，也要通过进一步的深化改革提高国内市场配置资源的效率，以及各种要素资源配置的水平。同时，还要完善各种政策，使得企业发展的政策环境以及消费的政策环境更加合理。对外来看，我们要做到内循环和外循环的良性互动，也就是中国经济和世界经济的良性互动。中国经济好，世界经济会更好，反之，世界经济好也会使得中国经济更好。

