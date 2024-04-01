快评：马英九启程登陆　“马旋风”再起

中评社快评／台湾前领导人马英九今天启程前往大陆广东、陕西、北京，进行为期11天的参访交流。马英九基金会昨天公布此行11天的详细行程，其中有很多看点。“马旋风”势将再起，并有多重效应，对两岸关系产生重要的正面影响。



马英九此行的看点，包括瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆、参加清明公祭轩辕黄帝典礼，以及重中之重的北京之行。马英九一行在广东还将参观大疆公司、腾讯公司、比亚迪公司及港珠澳大桥，这都是精心安排。



马英九再次登陆交流，有助两岸关系的正面发展，预期将产生多重效应。其一，强化两岸的历史与文化连结，擦亮“九二共识”招牌；其二，推动两岸更多交流，促进两岸民众福祉；其三，稳定两岸关系与区域紧张情势，降低敌意。



去年马英九首次大陆行，被视为一趟充满政治意涵的祭祖之旅。可以说，马英九二度登陆，是一趟充满政治意涵的和平之旅。去年马英九的脚步遍及南京、武汉、长沙、湘潭、重庆与上海等地，引起两岸旋风，所到之处掀起一波又一波的热潮。今次，马英九的行程更受人瞩目，“马旋风”势将再起。



马英九为推动两岸更多交流、促进民众福祉，为稳定两岸关系与区域紧张情势而来，值得欢迎与期待。在两岸共同努力下，相信马英九此访能顺利、圆满。