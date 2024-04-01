马英九访问大陆对两岸影响？郭正亮分析重点

郭正亮。（中评社 资料照） 中评社台北4月1日电／马英九将于4月1日至11日，率领“大九学堂”20名青年学子，前往广东、陕西与北京，进行为期11天的参访交流。马英九此行对于两岸有何影响？前“立委”郭正亮3月31日在政论节目分析，因为马英九是重要人物，所以目前重要掌权者有可能回应，大陆也在看蔡英文、赖清德如何回应。



根据《中时新闻网》报导，郭正亮3月31日在政论节目《麦玉洁辣晚报》指出，马英九是否向中国大陆提出具体政策，譬如尊重彼此的治权？不过，难以想像民进党执政下，大陆会同意，因为又不是马英九执政。



郭正亮说，除了看马英九讲到多具体的政策，大家更关注中国大陆说了什么话？另外，台湾现在还要看蔡英文、赖清德怎么回应？也要看国民党“立院”党团的回应。有没有要把马英九的主张落实为未来具体两岸政策的参考。如果都没有，就不会有任何影响了。



郭正亮认为，上次马英九访问大陆，主要是青年交流，参访国民政府历史遗迹，大家聚焦是看马英九讲“中华民国”，大陆也让马英九讲，可是对政策没有任何影响。从马英九拜访之后，民进党是越来越严重，到最后民进党就因为这样引发战争的忧虑，选票就大跌。



至于马英九访问大陆是否会影响美国？郭正亮分析，如果大陆并没有因为这样做比较明确的政治表态，美国也不会回应。因为马并不是领导人，美国不会对卸任领导人做出回应。重点是大家会关注中国大陆的讲话，以及国民党、蔡英文、赖清德如何面对。重点还是现任领导人讲到很具体的政策主张，得到回应。



郭正亮强调，因为马英九是重要人物，所以目前重要掌权者有可能回应，大陆也在看蔡英文、赖清德如何回应。但目前蔡英文、赖清德和邱太三都没讲话，表示他们很谨慎，也在观察马英九讲什么，大陆如何回应，民进党才会判断会不会回应。

