萧旭岑：访陆学生盼传达台湾渴望和平声音

马英九基金会执行长萧旭岑接受访问。（中评社 卢诚辉摄） 中评社桃园4月1日电（记者 卢诚辉）马英九今日率“大九学堂”青年学子搭机访陆，马英九基金会执行长萧旭岑约上午10点就在桃园机场二航厦的中国南方航空报到柜台前招呼学生。萧旭岑接受中评社访问表示，此行大家都是抱持着庄重慎重的心情，许多学生都是第一次到大陆，希望能藉此传达台湾渴望和平的声音。



萧旭岑表示，我们当然跟去年一样，心情是非常庄重戒慎的，因为去年是马英九扫墓，今年第一站则是要到广东，有黄花岗七十二烈士以及中山先生的故居，这都是“中华民国”很重要的历史起源，所以大家都是抱着庄重的心情，所以第一站就到广东去。当然祭黄帝陵对中华文化的根源非常重要，而许多同学也许在课本上不见得有机会读到这些东西，希望此行能让他们到现场去感受一下中华文化的根源，另外还要跟两所大学的交流非常重要，这是重头戏。



萧旭岑强调，大家的心情都是非常正面看待，希望这次访问能够为两岸带来很积极正面的作用，也希望藉由此行代表台湾渴望和平的声音，希望两岸不要有战争，相信这也代表台湾绝大多数的民意，所以今天大家都是抱着庄重戒慎的心情出发。



萧旭岑指出，此行许多大九学堂的学生都是第一次到大陆，大家的心情都非常开心，能够有机会跟马英九一起出访，所以大家都抱持着很期待的心情。

