宁夏吴忠：做“活”文旅场景促“三交”

3月27日，在宁夏银川怀远观光夜市，游客挑选宁夏特色小吃辣糊糊。（来源：新华社） 中评社北京4月1日电／据新华社报导，“吴忠是古丝绸之路上的商埠重镇，素有‘水旱码头，天下大集’之称。各民族在这里交往交流交融的历史，沉淀出独特的文旅资源，尤其是餐饮文化，在秉承民族美食特色的基础上博采众家之长，是我市以文旅助推各民族交往交流交融的重要抓手。”宁夏回族自治区吴忠市委书记、市长王学军说，吴忠市将多措并举让文旅资源“活”起来，扩展各民族交往交流交融的深度和广度。



近年来，吴忠市深度挖掘餐饮文化内涵，打造“游在宁夏·吃在吴忠”品牌，重点发力“特色早茶文化”，全市注册早茶店787家，培育了国强手抓等3家“中华老字号”、民族饭庄等12家“中华餐饮名店”、玉祥楼等51家吴忠早茶示范店、牛舌酥等57道中餐特色名菜名点小吃；2023年吴忠早茶销售收入突破15亿元，被中国烹饪协会授予“早茶文化地标城市”“民族美食文化地标城市”。



“让文旅资源‘活’起来，关键在于保证人民群众的参与感、获得感，而这正是美食的最基本功效”。王学军说，近年来，吴忠市共举办三届早茶美食文化节，吸引客流量240万人次；以香丁丁早茶拉面为代表的品牌早茶店节假日时，外市县食客占40%以上、区外占10%以上。“一壶八宝茶、三四碟现调小菜、七八份精致面点……早茶不仅仅是体验美食文化，更具有重要的社交功能。天南海北食客共聚一堂，各民族的交往交流交融就在感受特色美食、畅谈人生快事间悄然开展。”



“美食拉近了人与人的距离，通过美食吸引游客，可以有效提升各民族交流水平，而要想进一步拓宽各民族交往空间，则需要打造出一条条精品文旅线路，给慕名而来的游客更多参与机会。”王学军说，在以美食资源揽客的前提下，吴忠市布局了“一核三带”旅游产业发展格局，精心开发了“民族团结薪火相传”“听红色故事”等32条特色旅游线路，成功创建5A级旅游景区1个、4A级旅游景区5个，2023年接待游客突破千万人次。“除了早茶文化外，游客还可以在吴忠身临其境感受黄河文化、农耕文化、移民文化、红色文化的独特魅力，我们力争让壮美山河、历史遗迹讲故事，让游客在游玩中感悟到各民族团结奋斗的厚重历史。”

