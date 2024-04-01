全国民航今起执行夏秋航季航班计划

（来源：新华社） 中评社北京4月1日电／据新华社报导，3月31日至10月26日，全国民航执行2024年夏秋航季航班计划，188家国内外航空公司计划每周安排客货运航班12.2万班，民航运输呈现稳步增长。



这是记者31日从中国民航局瞭解到的。



国内航线航班方面，51家国内航空公司计划每周安排国内（不含港澳台地区）航班101536班，同比2023年夏秋航季增长2.5%。其中，客运航班每周98655班，货运航班每周2881班。在新开航线方面，35家航空公司将在683条新开国内独飞航线上每周共安排6529个航班。



港澳台地区航线航班方面，民航局已批覆37家航空公司的每周3385班客货运航班计划申请，包括内地与香港间每周1754班，内地与澳门间每周796班，大陆与台湾间每周835班。



国际航线航班方面，民航局已批覆164家国内外航空公司的每周17257班客货运航班计划申请，共通航70个境外国家，包括51个共建“一带一路”国家。



民航局运输司相关负责人表示，新航季民航局将引导航空公司不断优化航线网络结构和服务水平，推动通程航班业务发展和中转便利化水平提升。国际航线航班方面，民航局将引导航空公司继续加大运力投入，满足旅客出行需求，并将加强航权资源使用监管，提升航权资源使用效率，推动国际航班加快恢复。