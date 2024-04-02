李建荣：马广东行意义 民族认同才避免战争

马英九二度访问大陆，首站是广东。 中评社台北4月2日电（作者 李建荣）一百年前，孙中山在广东分别创建黄埔军校与中山大学。一世纪后，在台湾的“中华民国”卸任“总统”马英九二度访问大陆，率领二十位台湾青年学子首访广东，将到黄埔军校遗址与中山大学参访，其连结孙中山精神，强化民族认同，对化解两岸升高的敌意，应可发挥媒体上的讨论意义。



如果说，去年马英九首访大陆感慨“九二共识活过来了”，那么他这三天在广东的访问，访问团还将瞻仰黄花岗烈士墓园及参观孙中山故居，这些行程虽然过去两位中国国民党荣誉主席连战与吴伯雄都曾造访过，但在民进党即将连续执政十二年，以及民进党领导人与执政当局不承认“中华民国”在大陆的三十八年历史，民进党的教育政策欲将孙中山视为外国人，未能让下一代清楚认识“中华民国”是如何成立至今，马英九率青年人到国民革命的根据地广东，连结孙中山，吹起浓郁的民国风，孙中山是两岸最大公约数的注解，也必将春风吹又生。



黄埔军校将于今年六月十六日庆祝创校一百周年的华诞，这是中国现代史上最具代表意义的军校，校史辉煌，战绩彪炳，在两岸培育众多杰出将领。当年孙中山创建民国之初，受限于没有军事武力为后盾，迫于政治现实，让位给当时的军事强人袁世凯。在袁世凯称帝后，历经讨袁护法失败，以及广东军阀陈炯明的叛变，孙中山澈悟，才在广东成立黄埔军校，任命蒋中正为校长。翻开该校校史与战史，国共之间的将领都有袍泽之情，也有兄弟阋墙，陷入内战你死我活的过去。黄埔军校校本部在抗战期间遭日军轰炸夷平。现在的校址是大陆方面修建如旧，重建校本部。而“中华民国”政府迁台后，则在南台湾的高雄凤山复建黄埔军校。面对当今两岸分治对峙紧张升高之际，两岸共同面对百年黄埔历史，马英九与青年学子到访黄埔军校遗址，应该会有无限感怀。

