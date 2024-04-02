中评现场：马英九参观腾讯 马化腾接待

马英九参观，马化腾陪同（中评社 林艶摄） 中评社深圳4月2日电（记者 张嘉文）应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行人昨日下午抵达深圳，第二站前往腾讯总部参观，由腾讯创始人、首席执行长马化腾率领干部全程接待。



马英九到访腾讯，被视为极重要贵宾接待，不仅马化腾亲自陪同，腾讯上下更出动近百人处理安排相关事宜。马英九在过程中专注聆听介绍，还进行了一小段的互动体验。



腾讯于1998年11月创立于深圳，是一家以互联网为基础的科技与文化公司，2004年于香港联合交易所上市，2017年正式入选世界500强。2023年第三季度，公司营收 1546亿元，同比增长10%，经调整后净利润449亿元，同比增长36%。



马英九一行昨天下午抵达深圳后，随即展开访问行程，首站到大疆公司参观，随后到访腾讯大楼，晚上则将前往人才公园观看无人机表演并赴深圳的最高楼、平安金融中心看夜景。中共中央台办、国务院台办主任宋涛也将在深圳会见马英九一行。



马英九一行人将先在广东停留3天，包括瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观孙中山故居纪念馆等行程，接着转往陕西4天，除了参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”，也会到马援祠及马援墓寻根，最后再到此次行程的重点北京，11日上午一早8点47分从北京首都机场出发返台。



这是马英九继去年3月率台湾青年访问大陆后再度率团来访，访问团除了台湾青年外，另有马英九基金会执行长萧旭岑、政治大学荣誉教授邱坤玄等人。





