土耳其最大反对党赢得主要大城市市长选举

中评社北京4月1日电／土耳其地方选举4月1日初步计票结果显示，最大反对党共和人民党预计将赢得土耳其前五大城市及大多数沿海发达地区的市长选举，执政党正义与发展党（正发党）赢得部分内陆地区市长选举，并在总票数上落后于共和人民党。



新华社报导，五年一度的土耳其地方选举在3月31日展开，通过直选产生全国各市、县（区）、镇（街道）的行政长官。安卡拉、伊斯坦布尔等30个大城市的市长归属最受关注。



目前，土耳其最高选举委员会已对超过99%的选票进行了统计。初步结果显示，在土耳其第一大城市伊斯坦布尔，共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢以51.08%的选票锁定胜局，明显领先于正发党候选人获得的39.59%选票。在首都安卡拉，共和人民党候选人曼苏尔·亚瓦什以60.35%的绝对优势锁定胜局。



此外，在沿海较为发达城市伊兹密尔、布尔萨市、安塔利亚的市长选举中，共和人民党的优势也很明显，预计将赢得这些城市的市长选举。



根据惯例，最高选举委员会将在未来一段时间内公布最终计票结果。



当前统计显示，共和人民党在此次选举中获得了约37.74%的选票，正发党获得了约35.49%的选票。这是自2004年正发党参加地方选举以来，总票数首次落后于共和人民党。



从全国范围来看，正发党的获胜城市主要集中在较为保守的内陆地区，其传统优势政治版图出现了较为明显的萎缩，丢失了部分中西部内陆地区以及部分沿黑海城市的市长选举。土耳其总统埃尔多安在3月31日就选举发表讲话时承认，他所领导的正发党在此次地方选举中未能获得预期结果，正发党将对此进行检讨。