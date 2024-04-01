王毅：打造更具战略稳定性和前瞻性的中法关系

中评社北京4月1日电／据外交部网站：2024年4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同法国外长塞茹尔内会谈后共同会见记者。



王毅表示，中法都是具有独立精神的大国，两国友好的历史财富值得珍视，共同担负的责任使命义不容辞。中法双方一致同意，要在两国元首领导下，以中法建交60周年为契机，密切沟通协调，深化交流合作，将中法关系打造得更具战略稳定性和战略前瞻性，在四个方面发挥引领作用：



一是引领国际团结。当前国际形势变乱交织，分裂对立风险上升。中法作为负责任大国，应当共同做世界的“稳定锚”“粘合剂”。双方将继续就重大国际地区问题密切沟通，相互支持对方提出的多边倡议，为团结国际社会、应对全球挑战贡献中法力量。



二是引领创新发展。双方将深化航空航天、核能、农业、金融等传统领域合作，积极开拓绿色转型、智能制造等新兴领域合作。中国正在加快培育新质生产力，持续推进高质量发展，愿同法方加强发展战略和产业对接，挖掘合作新潜能。



三是引领开放共赢。开放是最大的机遇，封闭是最大的风险。中国的开放不会止步，我们愿进口更多高质量法国产品和服务，为包括法国在内的各国企业来华发展创造更多便利，也相信法方将为中国企业在法投资提供公平、公正、可预期的营商环境。



四是引领文明对话。中法文化旅游年活动正全面开展。双方同意为两国人员往来提供更多便利，深化科学、教育、体育、文化遗产保护等领域合作，促进两国民心相通。