罗森伯格拜会赖清德 盼区域两岸维持现状

AIT主席罗森柏格拜会赖清德。（照片：府方提供） 中评社台北4月1日电（记者 黄筱筠）赖清德下午会见美国在台协会（AIT）主席罗森柏格（Laura Rosenberger），邀请她参加520就职典礼。罗森伯格提到，两岸和平稳定对美国跟台湾的利益紧密相关，希望赖之后持续努力维持区域跟两岸的现状。



赖清德下午与罗森伯格在府内会面，会前并未发布公开行程，会后府方发布新闻稿。罗森伯格今天先后拜会蔡英文与赖清德。



在两岸关系方面，罗森伯格说，两岸的和平与稳定，与美国、台湾的利益紧密相关，这也是美台之间非常重要、共享的优先事项；最近台湾不管是在两岸、还是区域内，都有非常负责任而且务实的表现，也希望赖之后也会持续努力维持区域跟两岸的现状。



罗森柏格认为，台海和平稳定攸关台美共同利益。台湾在区域及国际社会务实且负责任的表现，有助促成此一优先事项。美国对台湾的承诺坚若磐石，是有原则和跨党派的，而且不会改变。美国将持续确保台湾拥有足够的自我防卫能力，也肯定台湾在“国防”改革方面付出的努力，未来将继续给予支持。



罗森柏格提到，台湾在今年1月大选后收到许多国际友人的祝贺，代表国际社会高度肯定台湾的民主、有意义的国际参与，也认同维持台海和平稳定对于全球安全及繁荣至关重要。



赖清德致词时首先欢迎美国在台协会罗森柏格主席再次来台访问。上次罗森柏格来访，是在今年1月大选后率领代表团来台祝贺，恭贺台湾完成了一场非常重要的民主选举。



赖清德提到，地缘政治变化非常快速，感谢罗森柏格在选后至今，二度来到台湾访问，他表达诚挚的欢迎。赖表示，5月20日很快就会到来，诚恳邀请罗森伯格来台参加他的就职典礼。



罗森柏格致词时表示，很期待与赖清德及其团队的交流，以及在就职后，共同加深并拓展台美关系。



罗森柏格表示，如同她今天早上会晤蔡英文时提到的，台美关系历久弥坚，伙伴关系也日益密切，持续有值得期待的发展。在经济方面，双方的经济连结互利互惠，除了签署“台美21世纪贸易倡议”，美国各州在台设立的贸易办事处也越来越多，随着今年春天密西根州宣布要在台湾设立贸易办事处，现在办事处的数量已经达到21个。

