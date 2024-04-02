中评专论：美国要赖清德维持的是什么现状？

AIT主席罗森柏格拜会赖清德。（照片：府方提供） 中评社台北4月2日电（评论员 林淑玲）在马英九启程赴大陆访问这天，美国在台协会（AIT）主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在台展开拜会行程，她1日在赖清德会见时提到“两岸和平稳定对美国跟台湾的利益紧密相关，希望赖持续努力维持区域跟两岸的现状”。美方这段话讲得颇重，并不希望他520上任时有惊人之语，让台海发生意外。



罗森柏格近期频繁访台，这已是她去年3月上任后第5度访台。她这次访台，距离赖清德就职只有1个多月，无非是来沟通赖520就职演说，美国官方对台软硬兼施的话术展露无遗，先讲一段“美国对台湾承诺坚若磐石”，让绿营听得高兴，重点在“维持现状”这四个字，由此可见美官方对赖清德的不放心，仍有强烈“疑赖论”。另外，美国也是在向中方交代，维持美中关系的稳定。



美方这段话更直接的说，就是要赖清德不能宣布台独，或有任何会挑起区域冲突的言语与动作。



然而，美国的表态可从两方面来看，第一是美国究竟要赖清德维持什么现状？这说来吊诡，是蔡英文政府的现状?还是当下2024年4月的现状？现在两岸的现状实际上是兵凶战危，紧张到“防长”邱国正晚上都睡不好，义务役已从4个月延长到1年；民进党政府在美国的要求下，全力投入备战，甚至因应巷战。如果美国希望台海维持目前这样的现状，亦即美国并不希望台湾人过真正承平的好日子，美国真正目的是创造台海一定程度紧张，以台湾做为牵制中国的棋子。美国对赖清德的喊话只是要他不要搞得太激烈。

