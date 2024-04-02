快评：二次访陆　马英九会有更深感受

中评社快评／马英九率台湾青年一行1日抵达深圳交流参访，中共中央台办、国务院台办主任宋涛当晚在深圳会见马英九一行。宋涛转达中共总书记习近平对马英九的问候。马英九对习近平总书记的问候表示感谢，并表示，他感受到两岸之间“血浓于水，同气连枝”。



随团的马英九基金会执行长萧旭岑向中评社转述马英九首日的感想，是惊艳又感动，惊艳的是深圳整体的城市进步，以及无人机表演的精准到位。感动的是参访腾讯总部时，得知腾讯运用科技照顾偏乡老人以及肢体残障等弱势族群。



马英九访陆首天的参访行程丰富，以后还会一天比一天精彩。大陆民众对马英九此访十分关注，也抱有很高期待。二次登陆，除了血浓于水，同气连枝，相信马英九很多方面都会有更深、更真切感受。



大陆是真心欢迎马英九的，官方、民众的热烈欢迎，这份热情甚至胜过于他在台湾所能得到的；马英九访问更多的大陆省市，特别是在深圳、广州等经济发达地区，能亲眼见证更多的大陆数十年来的发展成就，很多超出他的想象。



马英九二次访陆，行程一个比一个重要。除了政治议题，马英九一行会有更多机会观察大陆的社会风貌、民生经济。在大疆、腾讯、比亚迪，马英九和随行台湾青年都见到了大陆科技企业的飞速进步。