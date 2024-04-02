中评现场：宋涛欢迎马英九一行 亲切握手

宋涛主任与马英九合影（中评社 林艶摄） 中评社深圳4月2日电（记者 林艶）中共中央台办、国务院台办主任宋涛4月1日晚上在深圳会见马英九一行。中评社记者看到，宋涛主任特别走到会见厅门口欢迎马英九一行，并且与访问团成员一一亲切握手后再进入会场。



昨天傍晚6点20分许，马英九一行抵达深圳五洲宾馆。宋涛主任在会见厅门口等候迎接，马英九笑容满面地走向宋涛主任并表示“宋主任，很高兴又见面了”。宋涛主任也面带微笑地走向马英九并表示“马先生，欢迎您！”两人亲切握手并短暂寒暄，宋涛主任亲切问候马英九“一切都好吗？”马英九笑着回应称，一切都很好。随后，宋涛邀请马英九面向媒体区共同合影留念。



期间，宋涛主任也与马英九基金会执行长萧旭岑、政治大学荣誉教授邱坤玄以及台湾青年学子等一一亲切握手。结束后，宋涛与马英九二人并肩步入会场。马英九在进入会场时对宋涛表示，感谢这么用心的安排，这令他们感到很荣耀。



马英九一行今日下午抵达深圳后，随即开启“旋风式”访问行程。期间，参观了大疆公司和腾讯公司，晚上前往人才公园观看无人机表演并赴平安金融中心俯瞰市景。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

