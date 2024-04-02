朱振藩谈酸菜鱼火红台湾　两岸同文同种

台湾作家、美食家朱振藩接受中评社专访。（中评社 张颖齐摄） 中评社台北4月2日电（记者 张颖齐）中华美食文化源远流长、博大精深，台湾作家、美食家朱振藩接受中评社专访表示，如今许多大陆美食螺狮粉、酸菜鱼火红到台湾，但其实更多台湾美食也都源自大陆，两岸是同文同种、同饮食文化，理应多交流，不要受政治影响，中华美食文化无远弗届，挡都挡不住。



朱振藩，出生于基隆，籍贯江苏靖江，辅仁大学法律系毕业。出身司法家族，在“调查局”工作近30年退休，曾任台北市政府孔庙再生计划顾问，今年将出版第55本书，除美食外，也有研究相术、命理、风水。



朱振藩表示，大陆的螺狮粉、酸菜鱼等美食，最近在台湾很火红，其实早期的台湾早就流行过，外省菜处处可见，但因台湾一些意识形态、本土化影响，这10几年来台湾的外省菜系馆子没落了，比如一样是鱼的豆瓣鲤鱼，在他的那个年代就特别火。



朱振藩谈到酸菜鱼如数家珍，大陆大部分用鲢鱼、草鱼，台湾因四面环海，会用东星斑、红条鱼，台湾云林盛产酸菜，接近闽西风味。四川、广东客家人等也都会用酸菜，都特别好吃，重庆更会用嘉陵江的珊瑚鱼、黄蜡丁做酸菜鱼锅。酸菜鱼以外的水煮鱼其实也很热门，前美国总统特朗普访问中国时品尝过，台湾人也很爱吃。



提到最近台湾火红的螺狮粉，朱振藩表示，那是源自广西柳州，加炸花生米，再用各种辣的料，看起来很澎湃、口味够重，深得年轻人的欢心，是当地的早餐。陆配引进后，在台湾火起来，前“移民署长”谢立功任内就曾邀陆配一起去万华吃过螺狮粉，那时就有了。另外酸辣粉也很火，那就是源自重庆。

