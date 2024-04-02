赖岳谦语中评：马访陆最大价值维系两岸连结

国际政治专家、时事评论员赖岳谦。（中评社 资料照） 中评社台中4月2日电（记者 方敬为）马英九1日起率团赴大陆交流，国际政治专家、时事评论员赖岳谦接受中评社访问表示，马英九此趟对于改善两岸关系有正面贡献，最大的价值就是让台湾与大陆的连结不断，由于马的身分、地位具有足够代表性，加上访团成员以台湾青年学子为主体，有助传承两岸文化，避免台湾在民进党执政之下，两岸渐行渐远，台海冲突风险攀升。



马英九4月1日至11日赴大陆展开为期11天的参访行程，将率马英九基金会“大九学堂”青年学子访问广东、陕西与北京，并出席祭黄帝陵大典。



赖岳谦认为，马英九的大陆交流之旅，对两岸关系而言有非常正面的意义，外界将马访陆与美国在台协会（AIT）理事主席罗森伯格访台，两件事相提并论是不对的，完全不能比，因为相较之下，马英九访问大陆的效应在国际间才会是大的；罗森伯格来台在国际间的影响力并不大，只是在台湾内部的新闻中受到关注。



谈到马这趟访陆之旅的价值，赖岳谦说，最大的价值在于维系两岸连结，让台湾与大陆的关系不断，马英九这趟为期11天的旅程，随行的摄影团队会让台湾人看到真正的大陆，让人重新认识近代中国的历史与黄花岗72烈士革命贡献，促使台湾与大陆紧密联系。马英九带着台湾青年参观孙文故居时，这会引起台湾老一代人对中山先生的怀念，也会让新一代的台湾人开始瞭解中山先生是谁。

