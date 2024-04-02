中评现场：宋涛陪马夜游公园 观无人机表演

昨晚八点许在中共中央台办、国务院台办主任宋涛等陪同下，马英九一行夜游深圳人才公园并共同欣赏深圳湾上空的无人机表演。（中评社 林艶摄） 中评社深圳4月2日电（记者 林艶）中国国民党前主席马英九一行4月1日下午抵达深圳，昨晚八点左右在中共中央台办、国务院台办主任宋涛等陪同下，马英九一行夜游深圳人才公园并共同欣赏深圳湾上空的无人机表演。



中评社记者作为四名近身记者代表之一，跟随宋涛主任和马英九一行近距离拍摄观察记录。中评社记者在现场看到，宋涛主任和马英九等人在抵达观看无人机表演区位前，一同在人才公园漫步了十余分钟。



期间，宋涛主任与马英九等人互动十分轻松热络，一路有说有笑，大家沿路交谈的议题也非常广泛，从共同回忆起去年“湘潭伢子”的故事，再到马英九好奇询问深圳的GDP在全国排名情况，并且在聊到北京时，宋涛主任接过话说“北京也充满活力，到时候您到了北京就能感受到了”。再比如，看到深圳湾的美景，马英九感叹下次开放游泳要来试试，宋涛主任说马先生从这游过去应该不是问题吧，引得马英九开心笑。当他们来到“两弹一星科学家奠基人”雕像群时，马英九特别询问是否有钱学森，宋涛主任等特别向马英九指了钱学森的雕像方向。



听闻马英九将会前来人才公园观看无人机表演，深圳市民早早来到现场等候，大家手中举着手机，非常热情地与马英九打招呼。有市民大喊“马先生好”，也有喊马英九“帅哥好”，还有市民对马英九说“人生苦短，不负历史”，更有市民大喊“感谢您为两岸交流作出贡献”。马英九一路不顾工作人员的引导，坚持过去和深圳市民打招呼并亲切握手，他说“我听到你们喊我，我坚持要过来和你们打个招呼”，现场引来一阵激动的尖叫声。



当然，一路上都有好多热情的深圳市民夹道欢迎，马英九也不时与他们挥手问好，并表示“欢迎你们到台湾来玩”。



随后，马英九与宋涛主任等一同欣赏了深圳湾上空的无人机表演，包括由无人机组成的“来了就是深圳人”等字样以及两岸帆船比赛等图案。表演结束后，马英九对宋涛主任说：“好，不错不错！”



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

