中评关注：罗森伯格访台为平衡马访陆影响？

罗森伯格会见赖清德时，提及希望赖持续维持区域与两岸现状，但这段文字府方新闻稿没有写出来。（照片：府方提供） 中评社台北4月2日电（记者 黄筱筠）马英九昨天出发访问大陆，美国在台协会（AIT）主席罗森柏格目前也正访台，再度凸显中美对于台海情势的关注。外界认为马访陆可帮助缓解赖清德上任前两岸紧张氛围，而罗森伯格昨天会见蔡英文、赖清德时，都再度强调希望能够维持台海和平，还刻意提醒赖要维持区域与两岸现状，这是台美共同的利益。



罗森伯格访台被认为是要约束赖清德就职演说内容，与马英九访陆两者事件虽有竞争意味，但也巧合呈现出，中美双方“现阶段”不希望台海发生动荡的期望。



马英九去年3月27日至4月7日首度访问大陆时，当时蔡英文也几乎同时访问“邦交”国，并且过境美国。中美双方有些拚场意味，当时美方不想让马英九首度访陆的焦点，占据台湾新闻篇幅，挑在几乎同时间，让蔡访问“邦交”国瓜地马拉与贝里斯，当时蔡过境美国，还与前众议院议长麦卡锡会面。“双英”去年此时几乎同场在大陆与美国隔空拚场。



马英九再度访陆，还首度访问北京，美国还是不想让马英九访陆新闻独占新闻版面，再度在几乎同时间由罗森伯格访问台湾，并预计与朝野政党领袖互动。如果说美国是为了赖清德就职演说而来，但萧美琴日前才访美回台不久，以美国与萧美琴的亲近关系，赖的就职演说内容应该美方已知道，现在来台，除了再度对赖划上框架，更可能是想与马英九访陆相抗衡。

