“银发族”为何热衷跨城养老？

2月28日，老年人在河北省廊坊市香河县大爱书院养老中心活动室休息（来源：新华社） 中评社北京4月2日电／据工人日报报导，3月23日一大早，王莹和爱人带着孩子乘坐2个多小时的高铁前往河北省秦皇岛市。这天是周末，他们按每月一次的惯例去看望父母。3年前，王莹的爸妈来到离北京不远的秦皇岛，开启了他们的养老生活。



跟王莹的父母一样，时下很多老年人选择离开原先的居住地，搬到周边的市县居住养老。记者通过采访瞭解到，老年人热衷跨城养老一方面是因为性价比更高，另一方面则因为区域一体化发展让异地生活更舒适便捷。



在多种方案中选择跨城养老



最近半年，朱靓靓一直在忙着给父母的养老房装修。在上海定居后，同为独生子女的朱靓靓夫妇一直在考虑双方父母如何养老的问题，在上海再买一套房或在同一小区租两套房成本都很高。最终，在和家人商量后，朱靓靓决定在上海周边的江苏省昆山市淀山湖旁购入一栋3层小楼供3个家庭共同居住。



“一楼和二楼都有露台，还有户外花园，双方父母的两层楼我还特意设计了适老化的坡道和房间，这样居住互不干扰又能彼此照顾，这在上海肯定是实现不了的。”朱靓靓对自己的决策很满意，“昆山离我工作的上海市青浦区很近，搬过来以后我上班车程也就半小时。”



记者采访发现，在考虑养老问题时，面临一代管三代的境遇，住房和其背后的经济负担是很多家庭遇到的首要问题。此外，医疗资源保障、居住环境、中老两代人是否同住、是否方便照顾老人等也是“银发族”选择在哪养老的考虑因素。

