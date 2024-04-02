张又侠何卫东和尹力参加首都义务植树活动

中评社北京4月2日电／据新华社报导，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中共中央政治局委员、中央军委副主席何卫东，1日上午来到北京市朝阳区绿化地块参加义务植树活动。



中共中央政治局委员、北京市委书记尹力参加植树活动。



植树点位于朝平公园绿化隔离区内，是北京市“一道绿隔城市公园环”的重要节点项目。9时30分许，张又侠、何卫东和尹力等来到植树点，与军地领导和部队官兵一起挥锹铲土、扶苗固正、培土围堰、浇水灌溉。经过一个多小时的紧张忙碌，共栽种白皮松、油松、国槐等树苗2000余株。



这是中央军委领导连续第42年集体参加首都义务植树活动，也是人民军队参加和支援地方生态文明建设的一个缩影。全军深入贯彻习近平生态文明思想，自觉投身大规模国土绿化行动，大力支持重要生态系统保护和修复重大工程。全民义务植树运动开展以来，全军累计投入兵力6500万余人次，义务植树7.8亿余株，飞播造林1亿余亩，驻京部队先后参加奥林匹克中心区、中关村国家科技园等200多个重点地区绿化，以及天坛公园等60多个大型公园、300多处休闲林地植树造林，为守护绿水青山、建设美丽中国积极贡献力量。



中央军委委员刘振立、苗华、张升民参加植树活动。军委机关各部门、驻京有关单位和北京市有关领导一同参加。



（来源：新华网）