农村地区高额殡葬费乱象直击

中评社北京4月2日电／据新华每日电讯消息，成本几百的骨灰盒最高卖到上万、不在殡仪馆消费就不能火化寄存、宁可花半年收成钱也要在葬礼上“大摆宴席”……临近清明，新华每日电讯记者调查发现，近年来我国积极推进殡葬改革，取得显着成效，但在包括脱贫村在内的一些农村地区，动辄数万元的殡葬费，依然是群众的一笔不小负担，与此同时，讲究面子排场的重殓厚葬风气依然普遍。



“殡葬的东西不讲价”



吉林省西部某村村民小王最近痛失了一位亲人，悲伤之余他发现买一款合适的骨灰盒很难——殡葬用品店所售商品基本没有标价，同种材质和样式的骨灰盒有的卖1000元，有的卖4000元。



“他们也分不清啥黑檀紫檀，就让我掂分量看沉不沉。”在“便宜的容易坏”“好寓意庇佑后代”等话术诱导下，小王咬牙买下一款2000多元的骨灰盒。



记者走访多地发现，不明码标价、随意加价现象在殡葬用品市场较为普遍。记者联系相关厂家瞭解到，市面上大部分骨灰盒批发价在几百元甚至更低，十倍或者二十倍的利润是“行规”，高达百倍的也不少见。一位从业者坦言，“加价一般看丧户身份，凭店家良心，没人管。”作为特殊商品，殡葬用品使用率低、透明率低，大部分消费者并不清楚合理价格区间。



与小王进行比价不同，许多人为了图方便，会直接选择“殡葬一条龙”服务，配套购买殡葬用品。所谓的“殡葬一条龙”可以提供遗体处理、丧葬筹备、祭祀仪式等“全套”项目。他们往往很“贴心”，“指导”情绪悲痛的逝者家属做什么、买什么。



一位受访群众刚为逝去的父亲办理完丧事，拿到“一条龙”的价格确认单才后知后觉，“打包的价格比单独买还贵，像被趁火打劫了，他们还说‘殡葬的东西不讲价’。”



一些不相信殡葬业民营机构的人会选择去殡仪馆治丧，没成想也可能“被宰”。记者在一些殡仪馆发现，所售骨灰盒多数是高价款。在一家县级殡仪馆内，一款雕有仙鹤的金丝楠木骨灰盒售价5694元，线上类似产品售价700元；另一款镶有彩石的檀木骨灰盒售价2990元，线上同款产品售价300元。

