新一届广交会贸易促进活动数量创新高

中评社北京4月2日电／据人民日报报导，第135届广交会将于4月15日至5月5日在广东广州举办，线上平台继续常态化全年运营。4月1日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍了有关情况。



商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文介绍，本届广交会展览面积155万平方米，2.86万家企业参加出口展，其中新参展企业超4300家，680家企业参加进口展。初步统计，已有来自215个国家和地区的9.3万名采购商完成预注册，220多家头部企业和工商机构确认组织代表团参加。“这些数字都超过了往届同期规模。”王受文说。



预计现场展出新品超100万件



据介绍，本届广交会有5方面特点。



更具创新活力。参展企业中，国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业超5500家，比上届增长20%。预计现场展出新品超100万件，绿色产品超45万件，自主知识产权产品超25万件。4000多家企业获得过国际创新设计奖项。超1万家企业的研发投入在总销售收入中占比超10%。



更趋数字化智能化。将进一步充实数字技术、智能制造展示题材，超50%的参展企业积极应用人工智能、大数据分析等数字化技术改造生产运营。据统计，从去年11月至今年4月1日，广交会线上平台访客数同比增长137%。



更加注重质量和标准。广交会一直严把参展企业的“质量关”和展示产品的“质量关”，超6700家外贸企业参与国际或国内标准的制定。



更好助力产业链供应链稳定。近年来，广交会展示的中间品和资本品比重提高到12%。在资本品集中的机械类展区，5年展位规模增长超50%。



更好服务扩大交往。广交会创办以来，累计参加广交会的境外客商超930万人，全球合作伙伴达195个。

