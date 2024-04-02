站上三十万亿元！长三角引领示范再突破

中评社北京4月2日电／据新华社报导，站上30万亿元！2023年，长三角三省一市——安徽省、江苏省、浙江省和上海市，以不到4%的国土面积，创造了中国近四分之一的经济总量。



拥有9座GDP万亿城市，数量位居全国前列；高铁里程突破7000公里，陆域所有地级市都有动车通达；集聚全国约30%的高新技术企业，现代化产业体系加快建立……



作为中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，看长三角，也是看发展全局。



“紧扣一体化和高质量两个关键词”“更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用”——牢记党中央嘱托，35.8万平方公里的土地上，处处“新”潮澎湃，奏响“春之曲”。



实力更“强”：不到4%面积创造全国24%GDP



“万亿之上，奔赴山海”。今年2月下旬，“常州—上海经贸交流和创新合作活动周”正式启动。现场签约新能源、集成电路等领域25个重大项目，总投资超280亿元，让人们见识到江苏常州这座新晋“万亿之城”的拼劲。



合成生物岛、细胞科技港、东方碳谷……走进常州，新产业、新地标令人目不暇接。常州市市长盛蕾表示，从国家大战略中找准“小切口”“挖深井”，常州将加快打造具有国际竞争力的新能源产业高地。

