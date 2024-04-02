麻辣烫香飘甘肃　大订单涌进小店

中评社北京4月2日电／据中国青年报报导，“听说有人凌晨三四点就来排队了”“我们不到6点来排队，差点没拿到海英家的号”“我和朋友轮流排队，一个人等位，一个人去车里睡觉”……这段时间，在甘肃天水市秦州区四合院美味城，食客双手高举蔬菜“捧花”，在摊点前勾勒出“鲜香”春色，还有无数“长枪短炮”和手机对准正在烫菜的店主。



天水麻辣烫一时风头无两，带动西北小城天水火爆“出圈”。“天水发布”消息显示，3月，天水市累计接待游客464万人次，旅游综合收入达27亿元。



麻辣烫作为展示“甘味”食材的一个窗口，带来旅游收入的同时，也让不少人看到天水的优质农产品，如甘谷辣椒、元龙花椒、清水黑木耳等，这也让一些销售特产的小店、摊位迎来了更多的游客和订单。



麻辣烫飘香引发开店热



甘肃省文化和旅游厅网站公布，截至3月31日17时，全网有关“甘肃天水麻辣烫”“甘肃美食”“甘肃文化旅游”的短视频和信息总点击播放量达202.1亿次，互动评论量9.8亿次。



海英麻辣烫店的老板娘哈海英一边忙着烫菜一边告诉记者，年后，她店里的顾客量开始呈三四倍增长，队伍常常从清晨排到深夜。



为分散人流，天水市秦州区政府筛选全区39家口碑较好的麻辣烫经营户，在四合院美味城外新设麻辣烫一条街。从3月16日筹备搭建到3月18日开始营业，仅花了两天时间。



在附近开了11年串串香店铺的于慧霞带着3名店员，在这里建起了“分舵”。她说，她将串串香里的一些秘制调料融入天水麻辣烫，受到了顾客的欢迎。小摊营业这些天，就餐人数日益上涨。



天水市民吴先生常年在青海工作，这次被麻辣烫的香味“勾”回了家。“四合院人太多，我们把位子留给外地游客。”吴先生特意将朋友约到了麻辣烫一条街，给这里“添一把人气”。

