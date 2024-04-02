深圳台青刘天庭：两岸和平台青可享更多机会

来自台湾的烘培师刘天庭接受中评社访问。（中评社 张嘉文摄） 中评社深圳4月2日电（记者 张嘉文）应大陆方面邀请，马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。1日在深圳行程中，来自台湾的烘培师刘天庭有机会向马英九一行人分享他来深圳创业的心得，刘天庭接受中评社访问时强调，只有两岸对立气氛降温，重回两岸和平稳定的时刻，才能让台青在大陆享有更多发展机会。



今年32岁的刘天庭9年前来到深圳，7年前和现在的妻子一起创业，在深圳福田区开了间烘培坊，由妻子负责运营，他负责做面包，有多次国际比赛得奖经验的刘天庭，今年2月才在德国IKA奥林匹克烹饪竞赛中的个人竞赛拿下金牌。



刘天庭用面包和相关石材雕成的作品主题为“趋吉纳福”，融合中国传统文化“螭吻”与“中国云南傣族”，以信仰和文化独特的符号“螭吻”，既是一种古老的装饰艺术，也是一种富有象征意义的吉祥物。搭配云南傣族生生不息的银饰来呈现，表达吉祥、平安、顺遂和成功。



刘天庭在1日晚上马英九到访平安金融大厦观景层时，被安排向马一行人分享心得，马英九见到其作品也频点头赞赏。



刘天庭接受中评社访问，对于马英九到访大陆，他强调，马从以前就是他的偶像，因为很少政治人物长得向马英九这么帅的，这次马第二次访问大陆很重要，不然现在两岸是处于比较紧张的情势，且仍持续中，马希望让更多台湾靑年有两岸交流融合的机会就很有意义，也给很多在深圳的台靑更多的鼓舞。



刘天庭说，即便现在两岸对立气氛很浓，但台湾青年在大陆工作或创业仍受到很多照顾和扶持，大陆很多政策都给他们鼓励，也希望两岸回到过往和平的气氛，才会有更多台湾青年到大陆发展的机会，否则很可惜。



刘天庭也分享说，他是台中人，由于深圳的天气和饮食和台湾非常类似，他9年前来的时候几乎没有适应的问题，所以也建议台湾年轻人有机会到大陆发展的话，深圳是一个很好的选择。

