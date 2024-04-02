新生代蓝委联手组电竞促进会　抢年轻选票

蓝委罗廷玮。（中评社 杨腾凯摄） 中评社台北4月2日电（记者 杨腾凯）“立法院”今日召开“台湾ACG及电子竞技产业政策合作交流促进会”成立大会，中国国民党“立委”罗廷玮出任会长，与会的年轻蓝委徐巧芯、张智伦、廖伟翔则担任副会长。国民党副主席连胜文也亲自出席成立大会，并担任促进会顾问。蓝军新一代的“立委”联手，替国民党争抢年轻选票。



ACG即代表日本动画（Anime）、漫画（Comics）与电子游戏（Games）。



本届国民党“立委”获得不少年轻新血，包括罗廷玮34岁、徐巧芯34岁、廖伟翔33岁、张智伦40岁，今日四位年轻蓝委联手组成“台湾ACG产业政策合作交流促进会”，大抢年轻选票。其余与会成员包括连胜文、前国民党“立委”林为洲、台湾民众党“立委”张启楷、台湾民众党“立委”麦玉珍、社团法人台湾电竞协会理事长施文彬等。没有绿营“立委”到场。



其中张启楷共同担任促进会副会长，林为洲则担任顾问。



罗廷玮表示，非常荣幸大家一起参加成立大会，这是他自2月就职“立委”以来就最想做的事情，他自身热爱看动漫，这是他的童年，无论动画、漫画、电竞等发展遇到的困难，我们想想尽办法帮大家发声，当大家最强的后盾，这也是我们成立促进会最大的目的。



罗廷玮指出，产业面临的困境都很雷同，台湾的ACG产业其实有着丰富的人才与创意，也有很多丰富的作品，至于电竞选手的发展，至今也都还面临着困境，很多受限于法律层面，要怎么解决，需要大家共同面对。