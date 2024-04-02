宋涛陪同马参观比亚迪　化身解说员

中共中央台办、国务院台办主任宋涛陪同马英九一行参观深圳比亚迪，并现场解说。（中评社 林艶摄） 中评社深圳4月2日电（记者 林艶）中国国民党前主席马英九一行4月2日上午一早赴深圳比亚迪参观，中共中央台办、国务院台办主任宋涛亲自陪同。中评社记者现场看到，马英九在参观比亚迪过程对电车非常感兴趣，摇变“资深记者”不断提出问题，一旁的宋涛主任也化身“解说员”亲自解说。



中评社记者看到，今天上午马英九在比亚迪的参观交流互动非常热络。马英九先是询问，大陆最早出口的电车是哪一年？紧接着问目前比亚迪在大陆是不是第一？在听到比亚迪有关负责人介绍称不仅在国内已“遥遥领先”，全球销量也已第一时，马英九继续关心追问现在有没有竞争对手？比亚迪副总裁王杰说，最大竞争对手是特斯拉。马英九询问，需要几年才会被赶上？宋主任接过话说，“有信心一直保持第一”。



随后，马英九在参观车载压力测试、电池实验以及仰望U8展示时，宋涛主任不仅在一旁不时解说，还就马英九提出的问题做回应。比如，当问到目前大陆有没有什么鼓励使用电车的政策？宋涛主任回应称，电车的使用有助于保护环境，大陆很鼓励使用电车，相关政策也有很多，如充电桩的建设、车牌号等，王杰副总裁补充称目前已建有660万个充电桩，还在建设中。当然，马英九的调研很认真，现场还提出很多问题，比如目前大陆油车和电车的比例是多少？未来电车是否会取代油车等？



中国是全球最大的新能源市场：新能源汽车出口量全球第一，有超过60%的新能源汽车在中国生产和销售；在核心技术和产业链上，中国新能源汽车专利公开量占全球的70%，全球有超过63%的动力电池由中国供应。比亚迪通过核心技术持续加码，已经成为当之无愧的领头羊。比亚迪已经成为了全球销量最大的新能源汽车品牌，实现了国产新能源汽车品牌在新能源汽车领域的弯道超车。



比亚迪成立于1995年2月，经过20多年的高速发展，已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，营业额和总市值均超过千亿元。目前，比亚迪是全球产能最大的磷酸铁锂电池厂商。除新能源车和轨道交通外，比亚迪的电池产品广泛用于太阳能电站、储能电站等多种新能源解决方案。比亚迪是全球领先的太阳能和储能解决方案供应商，产品已经出口至美国、德国、日本、瑞士、加拿大、澳大利亚、南非等多个国家和地区，主要客户包括中国国家电网、中广核、美国雪佛龙、德国Fenecon、日本A－style等。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。今日是马英九一行此访的第二天，上午访问团结束比亚迪参访，下午将参观港珠澳大桥和孙中山故居。



马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

