2023年我国低空经济规模超5000亿元

中评社北京4月2日电／据科技日报报导，记者从1日举行的《中国低空经济发展研究报告（2024）》（以下简称《报告》）发布会上获悉，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%。《报告》指出，未来几年，随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效也将逐步显现，我国低空经济仍将保持快速增长态势。



低空经济是以低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。《报告》显示，低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。



《报告》由工业和信息化部赛迪研究院发布。据赛迪研究院低空经济研究员杨岭介绍，当前发展低空经济的本质是低空要素化、要素场景化、场景经济化。



在低空经济发展趋势方面，杨岭介绍，2023年，受到低空经济政策驱动以及电动垂直起降飞行器（eVTOL）商业化进程提速的影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。2024年有望成为中国eVTOL行业的商业化元年，观光旅游等特定场景将成为首选，多场景规模应用将持续探索。尤其是随着多机型适航认证的加速推进，行业将保持较高增长态势，预计到2026年产业规模将达95亿元。



为促进低空经济发展，《报告》建议“加强四个并重”，即经济统计监测与成效评估评价并重，标杆场景示范与规模应用推广并重，产业特色集聚与区域成片协同并重，优化政策保障与加强安全监管并重。



（来源：科技日报）