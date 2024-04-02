解开工业固废“转身”的绿色密码

中评社北京4月2日电／据科技日报报导，近日，山西臣功固废综合处置利用有限公司工厂内呈现出一派火热的生产景象。该公司与山西大学合作的年消纳6000吨“电解铝废渣资源化高值利用”中试项目日前已正式投产运行。



“该项目的投产运行，标志着山西省固废资源化利用向链接新能源产业迈出了关键性的一步。” 山西大学副校长程芳琴说。



山西省是国家重要的能源重化工基地，固废处理是令不少能源企业头疼的难题。为瞭解决此问题，多年来程芳琴致力于工业固废处理与处置的关键技术研发与工程化应用，在工业固废减量化、资源化、无害化处置领域取得了创新性的突破。在今年举行的“国家工程师奖”表彰大会上，程芳琴被授予“国家卓越工程师”称号。



攻关20年 让煤矸石变废为宝



粉煤灰、煤矸石和煤泥等固体废弃物资源化利用是世界级的环保技术难题。2004年，刚刚调入山西大学不久的程芳琴就暗自思忖，期望破解此难题。



万事开头难。没有实验用品，程芳琴就自己掏腰包买；没有实验室，就自己想办法建；团队缺人才，就跑出去引。一步一个脚印，通过咬牙坚持，她凝练科研方向，目标越来越明确，思路越来越清晰。2011年，程芳琴团队把对煤矸石、煤泥清洁高效利用的研究方向对准了煤电企业的大规模工业化利用。



山西大学资源与环境工程研究所教授杨凤玲是程芳琴团队的成员，她告诉记者：“由于煤矸石硬度大，颗粒入炉后会磨损锅炉的耐火材料和水循环系统。”想让“吃”惯了电煤的锅炉改吃“难消化”的煤矸石、煤泥，难度可想而知。



要解决这些一线的实际问题，“钻锅炉”就成了科研的“必修课”。锅炉检修时，内部温度也能达到40℃到50℃，炉膛和烟道内满是灰，环境特别差。但团队成员们经常爬高爬低，毫无怨言。“只有深入一线，我们的理论和实际才能对上。”程芳琴说。

