中评社北京4月2日电／网评：治理校园欺凌 更要加强事前预防



来源：东方网 作者：丁慎毅



3月29日，“反校园霸凌法官信箱”启用仪式在自贡市第二十二中学校举行。据悉，这是西南地区首个“反校园霸凌法官信箱”，由自贡市自流井区委政法委、自流井区教育和体育局、自流井区法院联合创设。（3月31日川观新闻）



这是继各地陆续有学校在厕所等视频无法覆盖的隐蔽地点安装智能语音警报装置后，又一地让欺凌被告诉。



据介绍，“反校园霸凌法官信箱”着力从防、控、治三方面织密未成年人成长防护网。学生可以通过投递书信或拨打电话联系法官，信箱由专人每周负责收集信息，自流井区法院将在收到信息后30分钟内启动保护未成年人司法联动机制，精准识别求助类型，启用绿色通道实质处置，必要时联合公安机关、检察机关、教育行政主管部门等相关的职能部门及时查处侵害未成年人的违法行为。



治理校园欺凌，事前预防的意义远远大于事后惩治。这就需要从问题导向和需求导向出发，让学生知道什么是欺凌，以及欺凌的危害，让学生的需求有正能量释放的渠道。



从心理学的角度来讲，欺凌的发生与青少年寻求自我认同有关。青少年期是形成自我认同的关键时期，在这个过程中，个体需要不断探索“我是谁”“别人怎么看我”等问题。他们往往通过欺凌的方式，去试验“我如果这样做，别人会怎么看”，以此去证明自己，去摸索自我的身份，去展示自己的与众不同。

