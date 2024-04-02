中评社北京4月2日电／网评：欣慰于文明祭祀渐成新风尚



来源：东方网 作者：刘天放



清明节临近，这个周末各地都迎来了祭扫高峰。各地民政部门、殡葬服务机构通过延长服务时间等措施，满足群众祭扫需求。今年清明祭扫期间，民政部要求各地要大力推广敬献鲜花、绿化植树、集体共祭、家庭追思等文明低碳祭扫方式，倡导移风易俗新风尚。



近年来，用更环保、绿色的方式来寄托哀思，已经成为越来越多人的选择。如在北京，清明期间，北京市八宝山殡仪馆崂山骨灰堂举办多场绿色环保的追思仪式，引导群众用绿色文明的环保方式进行祭扫。如在湖南永州，清明期间民政等部门在各村的进山路口都设置了鲜花、树苗发放点，方便群众绿色低碳祭扫。



文明祭祀方式被逐渐认可，表明倡导移风易俗新风尚正在成为全社会共识，也逐渐体现在行动中，这当然令人欣慰。传统节日之所以有绵延千载而不衰的强大生命力，恰恰是因为其能与时俱进，在不同年代以不同方式传承。无论传承的方式如何变化，其精神内核却始终如一。祭祀在心不在形，相较于“形”，“心”显然更重要。



毫无疑问，不论清明节有多少节俗或形式，但贯通于其中的核心价值乃中华民族对生命的关怀和敬畏。人们对先人的追思的同时，也是对传承济事德业、弘扬优良传统家风的美好期待，更是对生命价值和意义的深度思考。因此，只要回归到清明节的核心价值上，清明的新祭扫方式，无疑值得大力提倡和推广。



文明祭祀为清明节的环境增添了一份温馨的绿意，也标志着人们距离文明更近，变得更圆通、更务实、更有境界。诚如民政部社会事务司殡葬管理处处长张晓峰所言：我们提倡各地把清明节祭扫工作，传统的慎终追远、厚养薄葬和中华文化把它结合起来，让人们从原来的更加注重实物祭扫，转移到更加注重精神传承上来。



由此，欣慰于文明祭扫渐成新风尚，这既是文明过清明节的需要，也是展现新时代的内涵和精神风貌的必须。必须承认，目前不少国人在祭祀中显得并不那么与时俱进。但清明节在新时代更“清洁明净”的步伐不可阻挡，传统习俗需要继承，但习俗的表现方式更要与时俱进，如此才能使传承民俗文化历久弥新。