网评：“免费试用”成陷阱，不应玩文字游戏

中评社北京4月2日电／网评：“免费试用”成陷阱，App不能玩文字游戏



来源：红网 作者：白高玉



“因为想用一个滤镜，下载了一款修图App软件，软件页面显示‘七天免费试用，到期自动续费98元，可随时取消’。我以为开通7天内免费，其间取消就不收费了，结果被直接扣了一年会员费98元。”近日，河南郑州的吴女士遭遇了APP“免费试用”陷阱，她感觉被骗，找该App客服申请退款，客服以已经使用过App为由表示无法退款。吴女士十分无奈：“以后再也不信什么免费试用了，都是在搞文字游戏。”（4月1日《法治日报》）



吴女士的经历并非个例。有人点击免费试用后即默认包月包年套餐；有的App低价试用并宣称低价续费，结果续的是高价套餐；有的App免费试用期界定模糊不清，隔段时间第二次点击即默认支付一年会员费。如今，不少APP都提供了免费或低价试用部分功能的机会。然而所谓的“免费试用”，往往成为诱导消费者掉入陷阱的幌子。消费者在不知不觉中落入商家的“圈套”，权益受到侵害。



数字化时代，APP作为人们日常生活的重要组成部分，其便捷性和功能性受到广泛认可。APP推出免费试用功能，本身是一种合理的营销策略，它能够让消费者体验产品，从而增加购买的可能性。然而，当“免费试用”变成商家欺诈消费者的手段时，这种策略就已失去了其原有的意义，不仅侵害了消费者的知情权和选择权，也损害了市场的公平竞争秩序。



面对这一问题，软件平台和应用商店应负起监管责任，加强对应用软件的审核，确保商家提供的免费试用信息真实有效，防止消费者被误导。同时，对于违规操作的商家，平台也应该采取严厉的处罚措施。而作为消费者，我们也应该提高警惕，不要轻易被“免费试用”的噱头所迷惑，仔细阅读APP相关条款和条件，瞭解试用期限、费用等关键信息。无论如何，App不应该和消费者玩文字游戏，“免费试用”也不应成为欺诈消费者的陷阱。