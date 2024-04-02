中评社北京4月2日电／网评：别让流量造神毁掉“胖东来们”



来源：红网 作者：韦丁楠



凌晨四点排队，超市门前人群拥挤；一次性几十万的组团扫货，热门商品缺货严重……这是现在网红超市胖东来的常见景象。近日，据《齐鲁晚报》报导，一些消费者在网络平台上吐槽胖东来到处都是代购，顾客在胖东来居然还需要打开手机找代购购买。



还有媒体报导称，一些胖东来代购由于缺少品质保障、为赚差价抬高价格致使差评不断。代购乱像正如同潮水般冲击着胖东来长久以来的企业形象，究其根本，这种疯狂的代购，乃是源于过热流量走向的“造神”。



奉行以人为本宗旨的胖东来，凭借其贴心入微的服务、良心的员工待遇等，获得了难以撼动的群众口碑。胖东来本身无意宣传扩张、博取眼球，这份低调谦虚，更是让其备受赞誉。在网络平台的不断宣传下，无数的流量涌向胖东来，消费者络绎不绝，生意连年兴隆。



这份热度经久不衰，渐渐把它捧上神坛，众多问题也随着诞生。极负盛名带来热度过高的关注，让胖东来商场内永远摩肩接踵，汇聚从各地赶来的游客，甚至有众多网红在此直播打卡。拥挤的场面难以使顾客有体验服务的心情，许多人不远万里乘兴而来，却又悻悻而归。



不仅如此，沸腾的流量还致使牟利的乱像横生。本身的独一无二性带来供给的不足，流量的造神又使全国各地需求旺盛。这让一些爆款网红商品如茶叶、啤酒、大月饼等“千金难求”，并催生了良莠不齐的扫货代购现象，其中的价格高昂、质量参差等现象频出。网络流量给胖东来带来源源不断客流的同时，也在使其最有竞争力的服务质量失色。

