中评社北京4月2日电／网评：莫让“防伪码”变“伪码”



来源：红网 作者：吴睿鸫



扫描商品防伪二维码显示为正品，包装和使用感受却有出入。有消费者反映，购买商品后遭遇虚假防伪码和“自制”防伪查询网站，联系官方渠道查询才让虚假防伪码现出原形。记者调查发现，防伪码和查询系统都可以花钱购买，甚至能量身定做。而一些冠以“中国”“全国”名号的防伪查询系统也是由商业公司运作管理，并不具备可靠、权威的资质。（3月31日《成都商报》）



防伪码相当于商品的“身份证”，消费者只需通过手机、微信等扫一扫功能，就可以通过防伪系统扫码查询信息，来辨别商品真伪。可是，令消费者意想不到的是，商品可以造假，就连防伪码也概莫能外。扫码结果明明显示为“正品”，联系官方查询却告知并非“正品”，是“名副其实”的假货。不止防伪码是“赝品”，扫扫描防伪码后，跳转的查询系统也是“自制产品”，“一条龙全套造假”，消费者若不去官网查询，认真甄别，难免会落入不法分子精心设计的“圈套”。



商品的防伪二维码，变成“伪码”，成了假冒伪劣产品的“护身符”和“通行证”，不仅会让假货的“畅通无阻”，严重损害消费者和商家的合法利益，也会对社会诚信构成挑战，造成“劣币”驱逐“良币”的无序竞争。



虚假防伪码之所以“大行其道”，一方面源于商家造假成本低，花几分钱就可以商品摇身一变成“正品”，身价倍增；与此同时，防伪码固然能刨根问底，但现实中，较真的消费者毕竟是少数，主动到官网核实查验的消费者，更为凤毛麟角；更为重要的是，《产品防伪监督管理办法》明确要求，防伪技术产品生产企业在承接防伪技术产品生产任务时，必须查验委托方提供的有关证明材料，包括营业执照、权威机构的检验合格报告、商标持有证明与质量标志认定证明等。而部分生产制作防伪码的公司，见钱眼开，见利忘义，根本不查验商家的相关证明材料。一些购物平台也助纣为虐，对商家使用虚假防伪码，不严格审核把关，视若无睹，这些因素的叠加，导致虚假防伪码呈泛滥成灾态势。

