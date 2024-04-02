清明假期预计日均178万人次出入境

中评社北京4月2日电／据光明日报报导，据国家移民管理局预测，今年清明假期全国口岸日均出入境人员将达178万人次，较去年同期增长74.5%。北京首都、上海浦东、广州白云、杭州萧山、成都天府等大型国际机场口岸出入境客流总体平稳，预计日均出入境人员分别为3.5万、8.4万、4.1万、1.3万、1.6万人次。珠海拱北、青茂、港珠澳大桥、横琴口岸日均出入境人员预计将达到33.7万、10.5万、10.3万、6.5万人次，深圳罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站口岸预计将达到22.5万、19.7万、13.3万、10.6万人次。



日前，国家移民管理局就做好清明假期口岸边防检查工作作出专门部署，要求全国边检机关加强出入境流量和口岸运行情况监测、及时发布本口岸出入境客流情况，为广大群众出行提供参考；加强勤务组织，配置充足警力，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟；特别是毗邻港澳陆路口岸、与台湾直航口岸，要为返乡祭祖的港澳台居民提供出入境通关便利，为需要特殊照顾的老人、儿童以及其他行动不便旅客提供帮助。



国家移民管理局提示广大中外出入境旅客，出行前及时关注口岸客流变化和通关情况，仔细检查出入境证件签证是否有效，中国公民出境时需提前瞭解前往地安全形势、入境政策，合理安排行程，强化风险防范意识，注意人身和财产安全。出入境通关过程中如遇困难，可随时拨打国家移民管理局12367服务热线或向现场执勤的移民管理警察寻求帮助。



（来源：光明日报）