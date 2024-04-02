发挥优势　香港担当文化复兴排头兵

图为研讨会前主办方与嘉宾合影。（来源：大公报） 中评社香港4月2日电／据大公报报导，今年3月全国“两会”期间，《大公报》连续推出有关中国式现代化文化复兴的系列专题报导，引起社会各界的热烈讨论。为共同关注文化现象、研究文化规律、把握文化规律，日前香港大公文汇传媒集团智库举办了2024年第二期“香港大讲堂”，以“文化复兴中的香港机遇”为主题，邀请来自内地和香港的多位文化专家、学者，发掘香港在粤港澳大湾区担当文化复兴排头兵的机遇、角色和功用。



特区政府署理政务司司长卓永兴出席研讨会。他表示，香港在文化复兴事业上有独特和重要的角色，作为中外文化艺术交流中心，可以在多个方面推动中华文化走向世界，相信在大家的共同努力和国家的大力支持下，香港的文化艺术事业一定能再创高峰。



“文化复兴中的香港机遇”研讨会3月28日在香港大公文汇传媒集团总部举行。逾20位来自内地和香港的文化专家、学者出席，其中九人作了专题发言。



推动中华文化走向世界



卓永兴在研讨会上致辞表示，中华民族在文化复兴方面有着无与伦比的优势。我们有5000年的历史和文化，其他国家无论现在如何先进、发达，在历史和文化方面也不可能跟我们比拟。作为神州大地的南大门，香港在文化复兴事业上有独特和重要的角色，相信在大家的共同努力和国家的大力支持下，香港的文化艺术事业一定能再创高峰，在助力传播中华文化、举办国际知名文化艺术盛事、推广香港本地流行文化、促进文化交流、为中外艺术品交流提供重要平台等五个方面发挥作用，推动中华文化走向世界。



卓永兴指出，香港有很好的博物馆，藏品具分量和吸引力，香港艺术馆、香港故宫文化博物馆等，都可以助力传播中华文化的重任。特区政府即将成立的弘扬中华文化办公室，以及将于今年6月举办的中华文化节，亦会通过多种方式弘扬中华文化，提升市民和访客对华夏文化的认识和向往。此外，香港有丰富的本地流行文化资源。香港的流行文化，在大湾区、东南亚都有不少的捧场客。政府将透过第二届香港流行文化节等活动，打造香港流行文化品牌，让市民和访客感受香港流行文化融会中西的独特魅力。

