建中医药国际标准　让香港中药“走出去”

（来源：大公报） 中评社香港4月2日电／据大公报报导，近年来有关日本财团通过收购、增资扩产等方式，广泛收集中国传统药方的消息不断，日前又有报导指老牌中药材及中成药零售集团余仁生获日本财团洽购，引起业界强烈关注。



全国政协教科卫体委员会副主任、位元堂主席邓清河接受《大公报》专访时表示，“中国原产，韩国开花，日本结果”这句在业内流行的话，凸显了中医药发展的隐忧。他强调，香港要发挥优势，加快在知识产权、话语权、国际标准建设等方面推动中医药发展，支持香港GMP药厂同时对接内地及国际市场，“我们要做得好、做得快，不能让外人抢先”。



中医药植根于5000年的中华文明，在全世界越来越受到认可。近年来，有关中医药体系建设以及保护相关资源的话题备受关注。日韩等国加速从中国收集中药药方，并透过收购、增资扩产和合作等资本运作，抢占市场，操控中药材资源，建立“汉方药”、“韩医药”等体系，并逐步控制质量标准话语权和文化叙述，“中国原产，韩国开花，日本结果”的说法反映业界对相关状况的忧虑。



港在检测认证方面可多作贡献



近日有报导称日本财团或以62亿收购在东南亚拥有大约200间分店、诊所、医疗中心的知名中医药品牌余仁生。邓清河接受访问时直言“日本人好重视中医药”。



邓清河分析，日本人收购余仁生是想做大中医药板块，“靠这品牌走出去”。“62亿的收购，远超预期多倍，证明中医药好值钱，祖宗5000年文化好值钱”，他说，有关收购证明中医药的价值与中医药的商机，也是在对我们中医药发展敲响了警钟。



中医药标准要早点统一

