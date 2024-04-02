数字时代，怎样成为智慧的教育者

中评社北京4月2日电／据光明日报报导，河南省济源实验小学的课堂上，数学教师范小枫正在用多媒体演示比萨斜塔、蜡烛、灯笼、笔筒等实物图。屏幕上，长方形一次次旋转形成不同形态圆柱体的过程，让学生们直观感受到“面动成体”，连呼“神奇”。



“这节课是讲‘圆柱的认识’，我们将生活中的实物引入课堂，让学生体会生活中的数学，直观地发现圆柱和展开图以及截面间的联系。在数字化的课堂中学习，孩子们觉得数学学起来很生动、很有趣。”范小枫说。



今年全国两会期间，“大力发展数字教育”成热议话题。2024世界数字教育大会也提出，必须把数字素养与胜任力作为教师的必备素养。早在2022年12月，教育部便发布《教师数字素养》教育行业标准，提出教师数字素养框架，从数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任和专业发展五个方面对教师作出要求。



教师作为数字化人才的培养者，自身数字化素养与数字化技能的提升尤为重要。面对新形势、新要求，教师在教育数字化大潮中应如何实现数字化的有效转型？又该如何提升自身的数字化能力？



数字化催生新的学习方式和学习环境



当前，为什么教师亟须提升数字化素养？华东师范大学经济与管理学院、上海智能教育研究院教授许鑫表示：“一方面是育人的要求在变化。随着国家发展战略和社会发展需求不断演进，对‘培养什么样的人才、传授什么样的知识’的要求也发生了深刻的变化。教育数字化建设需要具备高数字素养与技能的人才，教师肩负着培育此类人才的教育使命。另一方面，教育教学方式方法也需要不断调整更新。从粉笔黑板到投影仪PPT，从远程网络教育到大规模在线教育，从虚拟仿真平台到便携式AR／VR教学设备、元宇宙教学仓，从图文音频动画视频资源到多模态生成式人工智能工具……数字技术的迭代更新，对教师的数字化素养提出了高要求。”



作为一名一线教师，范小枫认为，在这个教育数字化转型的大时代，做一名智慧的教育者已成为一种必然趋势。范小枫还感受到，大数据支持让教与学的反馈变得更加精准。“比如我们使用的‘河南义务教育基础作业评价平台’，能收集每日作业数据，借助大数据分析生成个性化专属错题集、学情分析报告等，由此帮助教师更好地实现个别化指导、针对性评价，使学习指导更具针对性。”

