台湾频传军纪丑闻　蓝委批军队散漫促整顿

国民党团2日召开记者会。（中评社 杨腾凯摄） 中评社台北4月2日电（记者 杨腾凯）台湾“国安局”特勤中心谢姓少将日前酒后在路边强吻一名高阶女军官。中国国民党“立法院”党团今日召开记者会指出，该名谢姓少将曾涉“私烟案”也曾于体测舞弊，最后仍顺利晋升将官。外传他是赖清德的人马，难道跟对老板就能平安无事，节节高升？



国民党团批，台湾军方一年有100人到200人因酒驾汰除，等于每年就有一个连队的人数被歼灭，“国防部”必须整顿军纪。



谢姓少将2020年原本担任赖清德警卫室主任，后来体测未达标，却被下属改成绩变为合格。事情曝光后，谢姓少将改调特勤中心主任。今年2月谢姓少将又被媒体披露，酒后当街强吻高阶女军官。



国民党团今日召开“国军军纪散漫！“国防部”束手无策？”记者会，由党团首席副书记长林思铭主持，副书记长徐巧芯、“立委”罗廷玮出席。



林思铭表示，最近连续爆出军纪丑闻，令人相当心寒，例如，女士官带男友进军营寝室两晚、澎防部上士酒后起乩并放高利贷、海龙蛙兵自拍A片上网贩售等。



林思铭指出，其中，最夸张的是“国安局”谢姓少将路边强吻高阶女军官。谢姓少将曾涉及随蔡英文出访时购买免税烟品的“私烟案”，当时相关人员受到惩处，谢姓少将却顺利晋升将官，更夸张的是，谢姓少将还曾在体测上舞弊却相安无事。外传谢姓少将是赖清德的人马，难道只要是跟对了“老板”，就能平安无事，节节高升？



林思铭表示，除了上述匪夷所思军纪败坏案件，“国防部”曾统计2019年至2022年因酒驾而汰除的人数，分别是212人、208人、153人、143人，等于是每年就有一个连队的人数被歼灭。至于违反军纪而汰除的人数，分别是2017年347人、2018年320人、2019年480人、2020年584人，“国防部”军纪汰除人数统计只公布到2020年。2021年至2023年迟迟不敢公布，原因为何？难道是违纪汰除人数太多？不敢公布？

