绿委质疑马访陆企　萧旭岑：与世界脱节可怜

萧旭岑。 中评社台北4月2日／马英九访问大陆，在深圳参观大疆、腾讯与比亚迪等重量级企业，民进党“立委”陈冠廷却称马参观美国的黑名单公司，向国际传递错误讯息。马英九基金会执行长萧旭岑上午回应表示，这些绿委很可怜，每天都要想东想西来攻击马英九，也显示民进党对两岸关系无能的焦虑感，这样的攻击完全违反了台湾人的利益。



萧旭岑表示，腾讯与比亚迪都是世界500强企业，大疆公司占了全世界70%的无人机市场，台湾的年轻人去参访完全没有问题，拜托民进党“立委”不要再阻挠台湾年轻人追求和平，拓展视野的机会了。



陈冠廷称，马英九访问普遍被西方国家视为敏感的中国科技公司，恐遭解读为台湾认可这些企业及其背后的中国政策，从而影响台湾与西方国家的关系。



陈冠廷并指出，马英九此行参访陆企，恐对台湾业者释放台湾对于自主“国防”和与陆资合作的错误讯息，对于台湾正在努力发展的“国防”产业链恐将造成不利影响。



萧旭岑表示，民进党从去年就在操作规格的问题，和媒体的评论完全不一样，他也懒得说了。倒是民进党配合部分国家的反中策略，志愿变成棋子，让台湾降格成强权的筹码，把台湾推向险境，才是当前台湾最大的问题。



萧旭岑说，两岸有历史渊源与特殊关系，所谓抗中保台并不符合台湾利益，当马英九努力带年轻人去拼和平的时候，拜托民进党“立委”不要再扯后腿了。