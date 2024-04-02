中评社北京4月2日电／据央视新闻报导，中国物流与采购联合会今天（2日）发布3月份中国物流业景气指数。数据显示，随着供应链上下游活动趋于活跃，3月份物流需求恢复加快，景气指数回升明显，重回扩张区间。



3月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月上升4.4个百分点，重回扩张区间。从分项指数来看，主要分项指数全面上升，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数回升明显。



分行业看，主要行业的业务总量指数均实现环比回升。在居民消费和商贸物流领域，实体商超零售需求实现恢复性增长，带动商贸流通加快，快消品零担运输和电商快递业务量明显增长。3月份道路运输业、邮政快递业业务总量指数环比分别回升4.7和3.7个百分点。



春节过后，铁路大宗物资运输量上升。3月份，铁路运输业业务总量指数为53.5%，环比回升1.8个百分点。企业调研显示，3月份，铁路货运日均装车量比1－2月份累计日均装车量提升了5%以上。



中国物流信息中心主任刘宇航介绍，道路运输、铁路运输、邮政快递等等这些板块的运输作业量都在提升，特别是铁路板块作业量提升速度比较快，反映我们整个物流里面供给的结构在进一步优化，而且多方面的运输方式在进一步协同。



从用工情况来看，3月份，从业人员指数较上月回升2.7个百分点，改善明显。从行业看，运输行业、邮政快递业从业人员指数处于扩张区间。部分企业反映，节后开工以来，招工用工难度较往年同期有所下降，但用工成本也出现了一定程度上涨。



中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，中国经济的不断活跃，也为我们的就业带来了非常利好的条件。一方面，中国经济的增长速度不断地在加快，另外一个方面，就业也在不断地向好，所以说从这个角度来讲，当前中国经济的发展，不仅仅有量的增长，同时也有质的提升。



另外，从企业预期来看，3月份，企业业务活动预期指数为55.3%，较上月上升0.5个百分点，企业整体对未来发展保持乐观预期。

