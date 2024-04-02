中国企业借电商积极进入东南亚市场

中评社北京4月2日电／据经济参考报报导，数十位拥有百万级粉丝的东南亚“网红”直播带货、TikTok Shop东南亚跨境招商宣介、中印尼“两国双园”经贸成果展揭牌……以“跨境向东盟·电商下南洋”为主题的第四届中国跨境电商交易会近日在福州举办，吸引了全球30多个跨境电商平台、全国80多个出口型产业带的1500多家参展商共同参展。而随着东南亚电商市场的快速崛起，越来越多中国企业借助跨境电商渠道“下南洋”，与当地企业携手合作，共同推动双方产业链、供应链、人才链的深度融合。



东南亚成为国内企业



电商出海“新宠”



“只要有好的产品，性价比高，即使不会当地语言，不懂网店营销，也能通过我们的‘全托管’服务，把货卖成爆品。”一位TikTok Shop产品经理在“聚力东南亚，破局拓新机”主题分享中表示，东南亚地区互联网渗透率达70%－80%，人口结构呈年轻化，消费增长潜力强劲，跨境电商市场商机无限。



《中国跨境电商企业出海发展蓝皮书（2024）》也在展会上发布。该蓝皮书指出，相较于欧美发达国家市场，东南亚地区已成为新兴国家中最具活力与发展潜力的电商市场。



该蓝皮书还介绍了国内跨境电商平台在海外的诸多创新举措。比如TikTok依托短视频社交平台的用户基础，以短视频、直播带货、达人带货、商城详情页等方式与用户沟通，积累大批高黏性的年轻用户群体；Temu通过在海外复制擅长的社交裂变玩法，通过“砍一刀”、拉人助力赢现金、拼团购买等方式扩大用户数。



一些中小企业也尝试借电商开拓东南亚市场。厦门弼康电子有限公司主营电子按摩器械，展区负责人刘静说，公司产品之前大多发往欧美、日本、韩国等地，随着欧美市场需求的下滑，他们从去年开始通过电商渠道经营自有品牌，同时也为一些大客户代工，发力东南亚市场。



石狮市六六八纺织科技有限公司主营各种功能性布料，业务经理杨天增说，随着客户把服装订单下到东南亚相关国家，作为供应链上游企业，他们也尽可能往相关国家开拓，“去年有15%的货物发往东南亚地区，这个比例还在上涨。”

