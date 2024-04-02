人工智能培训需降虚火

中评社北京4月2日电／据经济日报报导，当前市面上的AI培训课程鱼龙混杂，消费者应仔细甄别。从监管角度，有必要督促相关平台对用户及时进行风险提示，同时进一步规范平台内的授课行为，防止AI培训成为“蹭热度”“割韭菜”的新手段。



随着ChatGPT等人工智能模型的快速迭代，尤其是Sora视频生成技术公布后，人工智能培训的热度也持续上升，一起被带火的还有相关培训课程。不少培训课程打着“速成”“变现”的标签，吸引了一些消费者咨询或报名。需要注意的是，当前市面上的AI培训课程鱼龙混杂，质量良莠不齐，一些培训还附加了隐性消费内容，消费者不注意仔细甄别，很容易上当受骗。



网上搜索“Sora”“人工智能生成技术”等关键词，搜索结果中有不少关于付费课程、速成培训的信息，有的链接可以直达培训机构的报名地址，某些试听课还能实现“一键式”体验，线上线下均可授课，培训方式灵活多样。类似的推广、招生在多个社交平台均有投放，一些并不规范的有偿授课在微信群中就能达成交易。较早入局的培训机构或课程甚至已实现百万元盈利。面对迅速火热的人工智能培训市场，有业内人士感慨，Sora还未正式开放，卖课的却首先实现了盈利。



AI培训热度不减，引发不少争议。除了购买课程的消费者吐槽“课程干货不多”“功能介绍多于技能培训”，某些培训介绍还有夸大宣传之嫌，个别付费课程还关联了线上带货、副业变现的内容，而这些与AI培训关系不大的“拓展课程”恰是培训方大力推荐的附加收费项，费用从几十元到上千元不等，甚至成为学员缴费的大头。



技术尚处于迭代期，为AI技术培训买单到底值不值？培训火爆，说明市场存在真实的需求，但培训乱象也暴露出这一领域标准缺失、规范空白的现状。没有清晰的标准，仅有火爆的概念，课程体系的随机性、培训费用的随意性就有了空间。有技术人士直言，AI培训质量参差不齐，但整体含金量并不高，“专业人士不会学，非专业人士学了也未必会”。



当前，打着“独家”“专业”“稳赚不赔”旗号售卖的AI培训课程，大多是利用信息差进行的即时变现。从消费者角度，面对花样百出的宣传套路、夸大其词的营销说辞，需要提高警惕、谨慎投入，避免上当受骗。从监管角度，有必要督促相关平台对用户及时进行风险提示，同时进一步规范平台内的授课行为，防止AI培训成为“蹭热度”“割韭菜”的新手段。



（来源：经济日报）