北京首例异地住院就医工伤职工实现直接结算

中评社北京4月2日电／据新华社报导，1日，北京市正式启动工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作，当日下午，来自天津的陆女士来到北京大学人民医院通州院区住院治疗，持社保卡直接挂号就诊住院，免缴押金，出院即结算。这是北京市首例享受异地就医直接结算的外省市工伤职工。



据悉，陆女士当日上午在天津市和平区社保中心办理了工伤保险跨省异地就医直接结算备案手续。下午到达医院后，她拿着社保卡在门诊挂号，前往诊室就诊，顺利完成住院登记。



北京大学人民医院副院长杨帆介绍，工伤保险跨省异地就医直接结算，不仅简化了工伤职工异地就医流程，也减少了医院与各地社保经办机构的沟通成本，大幅提高了医院的工作效率。



北京市人力资源和社会保障局副局长贾江介绍，这项政策为异地就医的参保工伤职工提供了更加便捷、高效的费用直接结算服务，进一步减轻了患者的就医负担。异地就医工伤职工在北京市就医直接结算，执行北京市工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准、工伤康复服务项目等有关规定。



据悉，北京市人力资源和社会保障局、市财政局、市卫生健康委三部门近日联合印发《关于本市开展工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作的通知》，于4月1日正式启动工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作，异地长期居住、常驻异地工作和异地转诊转院的工伤职工共三类参保工伤职工纳入试点范围，有7家工伤协议机构开展试点工作，试点为期一年。



（来源：新华网）