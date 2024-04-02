新能源车企开启新一轮促销

中评社北京4月2日电／据中国证券报报导，4月1日，新能源汽车品牌纷纷披露3月销量“成绩”单。同时，问界、小鹏等品牌部分车型下调价格，蔚来和奇瑞等则推出置换补贴优惠活动。另外，多家车企面向20万元以下价格带推出了新车型、新品牌。在新能源车市竞争更趋激烈的背景下，蔚来和理想此前下调了一季度交付预期。而小米汽车入场，更是进一步“搅动”新能源汽车市场。业内人士表示，2024年20万元以下价格带新能源车市竞争将处于白热化，相关企业盈利承压。



交付量分化明显



3月，问界交付量再超理想，蝉联新势力月度“销冠”。3月，问界、理想、零跑、极氪、蔚来、小鹏等新势力车企品牌交付量居前。



3月，AITO问界交付新车31727辆，蝉联新势力品牌月销量冠军，环比增长50%。其中，问界新M7交付24598辆，M9交付6243辆。



理想汽车紧随其后，3月交付新车28984辆，环比增长43%。3月1日，理想汽车发布了首款纯电产品理想MEGA和2024年理想L系列三款车型。



零跑汽车位居交付榜第三。3月，零跑汽车交付14567辆。另外，极氪汽车3月交付13012辆，环比增长73.26%；蔚来交付11866辆，环比增长45.9%；小鹏汽车交付新车9026辆，环比增长99%。



从目前已披露的交付数据看，市场分化明显。在新势力品牌中，问界和理想继续领跑，而小鹏月度交付仍未突破万辆，略显疲乏。



从2024年一季度交付情况看，问界交付8.58万辆，理想交付8.04万辆，零跑交付3.34万辆，极氪交付3.31万辆，蔚来交付3.01万辆，小鹏交付2.18万辆。问界和理想强势领跑。



值得注意的是，在价格战更趋激烈的背景下，多家新势力车企此前下调了一季度交付预期。

